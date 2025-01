Calvenzano, tir si ribalta: traffico in tilt sulla Rivoltana

Un camion si è ribaltato alla rotonda di Calvenzano poco prima delle 7 di questa mattina, 31 gennaio. L’autista ne è uscito con lievi ferite ma il traffico è andato in tilt sulla Rivoltana. Non è il primo incidente alla rotonda, teatro spesso di sinistri stradali: ancora da chiarire le cause del ribaltamento sulla provinciale 185.