Calvenzano, tir si ribalta: traffico in tilt sulla Rivoltana per rimuoverlo

Un camion si è ribaltato su un fianco alla rotonda di Calvenzano poco prima delle 7 di questa mattina, 31 gennaio. L’autista ne è uscito con lievi ferite ma il traffico è andato in tilt sulla Rivoltana . Non è il primo incidente alla rotonda, teatro spesso di sinistri stradali: ancora da chiarire le cause del ribaltamento sulla provinciale 185 nel tratto che collega a Vailate.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Treviglio e la Polizia locale oltre ai soccorsi del 118 con un’auto medica. Le forze dell’ordine stanno lavorando da alcune ore per dirigere il traffico sia sulla tratta est-ovest della provinciale 185 Rivoltana, rimasta chiusa nella zona dell’incidente per permettere il lavoro dei diversi mezzi intervenuti per rimuovere il tir, sia lungo le tratta nord-sud per chi da Calvenzano era diretto nel cremasco e viceversa.