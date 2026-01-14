Camion in fiamme sulla Brebemi: in azione i vigili del fuoco - Le foto
IL ROGO. È successo all’altezza di Bariano, sulla Brebemi, interno alle 6.40 di mercoledì 14 gennaio: la chiamata al 112, illeso il conducente.
Camion in fiamme mercoledì alle 6.40 sull’autostrada Brebemi all’altezza di Bariano. Per cause ancora da accertare, mercoledì 14 gennaio un tir che trasportava merci di diverso genere ha preso fuoco.
Vigili del fuoco in azione
Il conducente ha avuto la prontezza di reagire: ha accostato in corsia di emergenza, è sceso e ha chiamato immediatamente il 112. Sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco da Bergamo, una del distaccamento volontari di Treviglio e una da Romano di Lombardia. Il rogo ha provocato qualche disagio al traffico, ma non si sono registrate lunghe code e tempi lungo di intervento visto che il veicolo in fiamme era sulla corsia di emergenza. I vigili del fuoco hanno lavorato sulla strada per diverse ore al fine di spegnere le fiamme ed effettuare la bonifica del tratto di strada. Poi la rimozione del mezzo.
