Camion in fiamme sulla Brebemi: in azione i vigili del fuoco - Le foto

Vigili del fuoco in azione

Il conducente ha avuto la prontezza di reagire: ha accostato in corsia di emergenza, è sceso e ha chiamato immediatamente il 112. Sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco da Bergamo, una del distaccamento volontari di Treviglio e una da Romano di Lombardia. Il rogo ha provocato qualche disagio al traffico, ma non si sono registrate lunghe code e tempi lungo di intervento visto che il veicolo in fiamme era sulla corsia di emergenza. I vigili del fuoco hanno lavorato sulla strada per diverse ore al fine di spegnere le fiamme ed effettuare la bonifica del tratto di strada. Poi la rimozione del mezzo.