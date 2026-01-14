Burger button
Cronaca / Pianura
Mercoledì 14 Gennaio 2026

Camion in fiamme sulla Brebemi: in azione i vigili del fuoco - Le foto

IL ROGO. È successo all’altezza di Bariano, sulla Brebemi, interno alle 6.40 di mercoledì 14 gennaio: la chiamata al 112, illeso il conducente.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

I Vigili del fuoco al lavoro a Bariano sulla Brebemi per spegnere l’incendio
I Vigili del fuoco al lavoro a Bariano sulla Brebemi per spegnere l’incendio

Camion in fiamme mercoledì alle 6.40 sull’autostrada Brebemi all’altezza di Bariano. Per cause ancora da accertare, mercoledì 14 gennaio un tir che trasportava merci di diverso genere ha preso fuoco.

Vigili del fuoco in azione

Il conducente ha avuto la prontezza di reagire: ha accostato in corsia di emergenza, è sceso e ha chiamato immediatamente il 112. Sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco da Bergamo, una del distaccamento volontari di Treviglio e una da Romano di Lombardia. Il rogo ha provocato qualche disagio al traffico, ma non si sono registrate lunghe code e tempi lungo di intervento visto che il veicolo in fiamme era sulla corsia di emergenza. I vigili del fuoco hanno lavorato sulla strada per diverse ore al fine di spegnere le fiamme ed effettuare la bonifica del tratto di strada. Poi la rimozione del mezzo.

Il camion in fiamme
Il camion in fiamme
Il camion in fiamme
Il camion in fiamme

Bariano
Disastri, Incidenti
Incendio
Incidenti nei trasporti
Economia, affari e finanza
Trasporti
Meteo
Allerta meteo
vigili del fuoco