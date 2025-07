Capannone trasformato in discarica abusiva a Ciserano: sigilli e denunce

Una vasta operazione coordinata dai Carabinieri della Compagnia di Treviglio, con il supporto dei Reparti Speciali dell’Arma e la collaborazione della Polizia Locale di Ciserano, ha portato nella giornata del 2 luglio al sequestro di un capannone industriale nel comune di Ciserano . All’interno dell’immobile, trasformato in una vera e propria discarica abusiv a, sono stati trovati anche lavoratori impiegati in nero e senza permesso di soggiorno .

Blitz congiunto con elicottero, unità cinofile e vigili del fuoco

L’intervento si inserisce in un piano straordinario di controlli sul territorio e ha coinvolto numerose forze: i carabinieri di Zingonia, di Dalmine, i carabinieri Forestali di Bergamo e Curno, il Nucleo Ispettorato del Lavoro, le unità cinofile di Orio al Serio, la Polizia Locale di Ciserano con il sindaco e l’Ufficio Tecnico comunale, i vigili del fuoco di Bergamo e un elicottero del 2° Nucleo carabinieri di Orio.

Rifiuti pericolosi e materiale non bonificato

Il capannone, di circa 700 mq, era stato adibito senza alcuna autorizzazione a centro di raccolta e smistamento di rifiuti , anche pericolosi. Al suo interno sono stati rinvenuti frigoriferi con gas nocivi, pneumatici, elettrodomestici, televisori e altri materiali destinati , secondo le ipotesi investigative, al mercato africano . Il responsabile è stato denunciato per gestione illecita di rifiuti e l’intero stabile è stato posto sotto sequestro penale.

Nove stranieri identificati, tre denunce per immigrazione clandestina

Durante il blitz, sono stati identificati nove cittadini extracomunitari , alcuni impiegati irregolarmente. Tre di loro sono stati denunciati per violazioni delle norme sull’immigrazione. Il titolare della ditta dovrà rispondere di impiego di manodopera clandestina , violazioni in materia di sicurezza del lavoro (tra cui l’assenza del DVR) e installazione abusiva di impianti di videosorveglianza.

Sospesa l’attività e sanzioni per oltre 34 mila euro

Alla luce delle irregolarità riscontrate, è stata disposta la sospensione dell’attività e sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 34.000 euro, oltre a 2.665 euro di ammende. Cinque i lavoratori impiegati in nero, di cui tre senza documenti validi per il soggiorno e l’assunzione.