Carabinieri di Treviglio, proseguono i controlli: identificati altri 1.400 giovani

I carabinieri della compagni di Treviglio, anche nelle settimane da lunedì 6 agosto a lunedì 19 agosto , hanno controllato altri 1.400 giovani circa, molti dei quali identificati nella cittadina di Treviglio nelle serate di sabato 10 e 17 agosto e fino alle prime ore del mattino di domenica, nel centro storico, nei pressi della stazione ferroviaria e in altri luoghi ritenuti di interesse. Si tratta del consolidato servizio ad alto impatto e visibilità, con militari in uniforme, pattuglie e il supporto della «Stazione mobile», avviato con l’obiettivo di prevenire reati predatori in genere e di raccogliere sul territorio, attraverso una massiccia attività di identificazione, ogni elemento utile ad acquisire una sempre più efficace conoscenza del territorio.

«Tale massivo e mirato servizio di controllo del territorio – si legge in una nota dell’Arma – al di là degli importanti risultati in termini di acquisizione, da parte dei carabinieri, di elementi di carattere info-investigativo, certamente utili anche per orientare le attività sul territorio, ha registrato un positivissimo riscontro in termini di prevenzione dei reati predatori».