Caravaggio, addio a Federico Mezzanotte: fu sindaco, maestro e poeta

Con la sua morte se ne è andato un pezzo della storia di Caravaggio. I funerali di Federico Mezzanotte, ex sindaco, maestro di scuola elementare e poeta dialettale morto nei giorni scorsi all’età di 91 anni, si sono svolti lunedì 2 gennaio nella chiesa parrocchiale. Lascia la moglie Franca, anche lei maestra, quattro figli e numerosi nipoti. A dargli l’estremo saluto erano presenti numerose persone, in particolari suoi ex allievi, che ancora lo chiamavano «il nostro maestro».