Caravaggio, carabiniere fuori servizio sventa aggressione a una donna in un’auto

Le richieste di aiuto

Tutto è accaduto nel pomeriggio del 26 ottobre: il militare della compagnia di Treviglio, libero dal servizio, è stato attratto dalle grida di una donna all’interno della sua auto, in sosta a bordo strada, e vittima di uno sconosciuto entrato all’improvviso nel veicolo . Le richieste di aiuto della donna hanno allertato il carabiniere che passava di lì in auto. Il militare l’ha subito raggiunta, evitando il peggio.

Bloccato un 47enne

Il malvivente, un uomo italiano di 47 anni, in stato di alterazione psicofisica, stava strattonando e percuotendo la donna, minacciandola di morte per farsi dare il cellulare. Il carabiniere ha bloccato il 47enne e ha chiamato i rinforzi della Centrale operativa. La pattuglia di Treviglio, giunta sul posto, ha portato l’uomo prima alla stazione dei carabinieri di Caravaggio poi, dopo la denuncia della donna, in carcere a Bergamo. La donna è stata visitata da personale sanitario e ha avuto un referto di qualche giorno di prognosi per le lesioni riportate.