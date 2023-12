Caravaggio, incendio in pizzeria: Vigili del fuoco in azione

Incendio in una pizzeria in via Bietti a Caravaggio: l’allarme è scattato poco prima dell’orario di apertura, intorno alle 19, di mercoledì 20 dicembre e sul posto sono sopraggiunti subito i Vigili del fuoco di Treviglio. Le fiamme - divampate per cause in via di accertamento - hanno distrutto gran parte dei macchinari interni e le vetrate del locale. All’interno si trovava il titolare che per fortuna non è rimasto ferito: sul posto si è portata comunque un’ambulanza a scopo preventivo temendo la presenza di intossicati.