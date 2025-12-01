Castel Rozzone piange Giusy Finardi: l’ex sindaca aveva 62 anni

Lutto nella comunità di Castel Rozzone: nella notte tra sabato 29 e domenica 30 novembre è morta a 62 anni Giuseppina Giovanna Finardi, storica ex sindaca del piccolo paese della Bassa bergamasca.

Chi era Giusy Finardi

Nata nel 1963, è stata una figura molto nota nella comunità di Castel Rozzone, dove si è sempre spesa per i suoi compaesani. Attiva da sempre nel mondo della politica locale, Finardi, da tutti conosciuta come «Giusy», è stata eletta sindaco per tre mandati consecutivi. La prima elezione nelle comunali del 12 e 13 giugno 2004, dove ha scalzato un altro storico primo cittadino: Gioachino Mario Castelli. Successivamente è stata confermata, con la sua lista civica «Uniti per crescere», nelle tornate elettorali del 2009 e del 2014, cedendo poi il passo nel 2019. In precedenza era stata assessore ai Servizi sociali.

L’impegno per il paese e per la comunità

Proprio del sociale e del sostegno al prossimo aveva fatto la sua ragione di vita, in particolare verso i più giovani: durante i suoi mandati aveva creato un forte connubio tra comune e la parrocchia locale per realizzare iniziative legate ai ragazzi del territorio e sempre per loro, in prima persona, si era spesa nel gestire il Cre comunale.

Iscritta all’Aido e inserita nella lista dei donatori di organi, era amante del verde, e aveva una grande passione per il ricamo, tanto da aver dato vita con alcune amiche al «Botteghino di Natale», con le vendite dei ricami che venivano donate ad associazioni a favore dei bambini che necessitano cure ospedaliere.

Questo tratto altruista l’ha caratterizzata fino alla fine: tra le sue ultime volontà, infatti, anche la richiesta a parenti, amici e conoscenti di sostenere la fondazione «Asilo infantile San Giuseppe Ets» di Castel Rozzone in suo ricordo. Finardi, infatti, era molto legata a questo ente di formazione presente sul territorio comunale per cui si era spesa in prima persona.