Cronaca / Pianura
Lunedì 01 Dicembre 2025

Castel Rozzone piange Giusy Finardi: l’ex sindaca aveva 62 anni

L’ADDIO. Prima cittadina per tre mandati consecutivi, una vita per la comunità.

Diego Defendini
Diego Defendini
Collaboratore
Il palazzo che ospita il municipio di Castel Rozzone
Il palazzo che ospita il municipio di Castel Rozzone

Castel Rozzone

Lutto nella comunità di Castel Rozzone: nella notte tra sabato 29 e domenica 30 novembre è morta a 62 anni Giuseppina Giovanna Finardi, storica ex sindaca del piccolo paese della Bassa bergamasca.

Chi era Giusy Finardi

Nata nel 1963, è stata una figura molto nota nella comunità di Castel Rozzone, dove si è sempre spesa per i suoi compaesani. Attiva da sempre nel mondo della politica locale, Finardi, da tutti conosciuta come «Giusy», è stata eletta sindaco per tre mandati consecutivi. La prima elezione nelle comunali del 12 e 13 giugno 2004, dove ha scalzato un altro storico primo cittadino: Gioachino Mario Castelli. Successivamente è stata confermata, con la sua lista civica «Uniti per crescere», nelle tornate elettorali del 2009 e del 2014, cedendo poi il passo nel 2019. In precedenza era stata assessore ai Servizi sociali.

L’impegno per il paese e per la comunità

Proprio del sociale e del sostegno al prossimo aveva fatto la sua ragione di vita, in particolare verso i più giovani: durante i suoi mandati aveva creato un forte connubio tra comune e la parrocchia locale per realizzare iniziative legate ai ragazzi del territorio e sempre per loro, in prima persona, si era spesa nel gestire il Cre comunale.

Iscritta all’Aido e inserita nella lista dei donatori di organi, era amante del verde, e aveva una grande passione per il ricamo, tanto da aver dato vita con alcune amiche al «Botteghino di Natale», con le vendite dei ricami che venivano donate ad associazioni a favore dei bambini che necessitano cure ospedaliere.

Questo tratto altruista l’ha caratterizzata fino alla fine: tra le sue ultime volontà, infatti, anche la richiesta a parenti, amici e conoscenti di sostenere la fondazione «Asilo infantile San Giuseppe Ets» di Castel Rozzone in suo ricordo. Finardi, infatti, era molto legata a questo ente di formazione presente sul territorio comunale per cui si era spesa in prima persona.

Giuseppina Finardi è spirata nella sua abitazione al fianco del marito Natale Pecchenin i e dei fratelli Giancarlo ed Egle, che l’hanno accudita amorevolmente fino all’ultimo. Non aveva figli. I funerali saranno celebrati martedì 2 dicembre, alle 10, nella chiesa parrocchiale di Castel Rozzone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Castel Rozzone
Politica
Enti locali
Sociale
famiglia
Questioni sociali (generico)
Salute
assistenza sanitaria
Aido