Cologno al Serio, abbatte i cartelli stradali e fugge: 45enne fermato, era ubriaco - Foto
IL CASO. Abbatte alcuni cartelli stradali e fugge, ma viene rintracciato dalla polizia locale. Nei guai un 45enne di Urgnano, positivo all’alcoltest con un tasso superiore a 1,20 grammi per litro. Patente sospesa e veicolo sottoposto a fermo amministrativo.Lettura meno di un minuto.
Cologno al Serio
Abbatte alcuni cartelli stradali con la propria auto sulla circonvallazione e si è allontana senza fermarsi, ma la fuga è durata pochi minuti. Gli agenti della polizia locale di Cologno al Serio, nella giornata di martedì 20 ottobre, hanno rintracciato il veicolo, lo hanno inseguito lungo via Locatelli e hanno bloccato il conducente, un 45enne residente a Urgnano, risultato positivo all’alcoltest con un tasso superiore a 1,20 grammi per litro. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe urtato i segnali stradali e proseguito la marcia lasciando il luogo del sinistro.
L’auto è stata individuata in breve tempo e fermata. Il valore rilevato supera il doppio del limite consentito e rientra nella fascia penalmente rilevante prevista dall’articolo 186, comma 2, lettera b, del Codice della Strada.
Per il 45enne sono scattati la sospensione della patente, il fermo amministrativo del veicolo e la contestazione per l’allontanamento dal luogo del sinistro. Sono in corso accertamenti per verificare l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti. «Guidare in stato di ebbrezza significa mettere a repentaglio non soltanto la propria incolumità, ma anche quella di chiunque si trovi sulla strada» ha commentato il comandante della Polizia locale Canio Brando.
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