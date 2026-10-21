Cologno al Serio, abbatte i cartelli stradali e fugge: 45enne fermato, era ubriaco - Foto

Abbatte alcuni cartelli stradali con la propria auto sulla circonvallazione e si è allontana senza fermarsi, ma la fuga è durata pochi minuti. Gli agenti della polizia locale di Cologno al Serio, nella giornata di martedì 20 ottobre, hanno rintracciato il veicolo, lo hanno inseguito lungo via Locatelli e hanno bloccato il conducente, un 45enne residente a Urgnano, risultato positivo all’alcoltest con un tasso superiore a 1,20 grammi per litro. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe urtato i segnali stradali e proseguito la marcia lasciando il luogo del sinistro.