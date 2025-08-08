Cologno al Serio, altro incendio alla filanda. L’appello della sindaca: «Chi ha visto si faccia avanti»
IL CASO. «Si tratta con tutta probabilità di ragazzini»: l’appello alle famiglie di Chiara Drago, prima cittadina.
Cologno al Serio
«Ancora fuoco alla filanda. Non è la prima volta quest’estate. Qualcuno entra e appicca incendi. Un gesto pericoloso, che può avere conseguenze molto gravi». Lo scrive su Facebook Chiara Drago, sindaca di Cologno al Serio, dopo l’episodio della tarda serata di giovedì 7 agosto. «Ogni volta devono intervenire i vigili del fuoco, distolti da emergenze reali. E ogni volta c’è il rischio che qualcosa sfugga di mano».
«Si tratta con tutta probabilità di ragazzini. Non sappiamo se lo fanno per noia, sfida o chissà cos’altro, ma il fuoco non è un gioco»
«Questa storia deve finire»
Dal messaggio della prima cittadina emerge il sospetto che si tratti di un gruppo di giovani: «Non sappiamo se lo fanno per noia, sfida o chissà cos’altro, ma il fuoco non è un gioco. Ragazzi, fermatevi! Lo diciamo per la vostra sicurezza e per quella degli altri. Il Comune sta intervenendo: sono state raccolte segnalazioni e si stanno visionando le immagini della videosorveglianza. Questa storia deve finire».
«Parlatene coi vostri figli»
Con un appello, rivolto anche alle famiglie: «A chi ha visto, a chi sa qualcosa. Fatevi avanti! Ci aiuterete a evitare che la situazione degeneri. Non si scherza con il fuoco! Ai genitori: vi invito a parlarne con i vostri figli. Anche una semplice conversazione può servire a prevenire comportamenti pericolosi e a darci elementi per intervenire. Diamoci una mano, come comunità. Non “copriamo” comportamenti sbagliati, che possono creare danni anche a chi li mette in atto!».
