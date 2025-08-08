Burger button
Cronaca / Pianura
Venerdì 08 Agosto 2025

Cologno al Serio, altro incendio alla filanda. L’appello della sindaca: «Chi ha visto si faccia avanti»

IL CASO. «Si tratta con tutta probabilità di ragazzini»: l’appello alle famiglie di Chiara Drago, prima cittadina.

Redazione Web
Redazione Web

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

L’intervento dei vigili del fuoco
L’intervento dei vigili del fuoco
(Foto di Facebook Chiara Drago, sindaca di Cologno al Serio)

Cologno al Serio

«Ancora fuoco alla filanda. Non è la prima volta quest’estate. Qualcuno entra e appicca incendi. Un gesto pericoloso, che può avere conseguenze molto gravi». Lo scrive su Facebook Chiara Drago, sindaca di Cologno al Serio, dopo l’episodio della tarda serata di giovedì 7 agosto. «Ogni volta devono intervenire i vigili del fuoco, distolti da emergenze reali. E ogni volta c’è il rischio che qualcosa sfugga di mano».

«Si tratta con tutta probabilità di ragazzini. Non sappiamo se lo fanno per noia, sfida o chissà cos’altro, ma il fuoco non è un gioco»

«Questa storia deve finire»

Dal messaggio della prima cittadina emerge il sospetto che si tratti di un gruppo di giovani: «Non sappiamo se lo fanno per noia, sfida o chissà cos’altro, ma il fuoco non è un gioco. Ragazzi, fermatevi! Lo diciamo per la vostra sicurezza e per quella degli altri. Il Comune sta intervenendo: sono state raccolte segnalazioni e si stanno visionando le immagini della videosorveglianza. Questa storia deve finire».

«Parlatene coi vostri figli»

Con un appello, rivolto anche alle famiglie: «A chi ha visto, a chi sa qualcosa. Fatevi avanti! Ci aiuterete a evitare che la situazione degeneri. Non si scherza con il fuoco! Ai genitori: vi invito a parlarne con i vostri figli. Anche una semplice conversazione può servire a prevenire comportamenti pericolosi e a darci elementi per intervenire. Diamoci una mano, come comunità. Non “copriamo” comportamenti sbagliati, che possono creare danni anche a chi li mette in atto!».

