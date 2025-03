Cologno al Serio, ketamina in tasca e 100 grammi di marijuana in casa: arrestato

Un 28enne è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Urgnano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un controllo in un bar di Cologno al Serio, dove il giovane lavorava, i carabinieri lo hanno trovato in possesso di 5 grammi di ketamina, poi sequestrati. Nella perquisizione domiciliare sono stati poi scoperti 100 grammi di marijuana divisi in più contenitori, 4 grammi di hashish e un bilancino di precisione. L’arresto è stato convalidato, il giudice ha disposto nei confronti del giovane l’obbligo di firma davanti alla polizia giudiziaria.