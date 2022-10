Cologno e Hnivan’: un patto di collaborazione oltre la guerra

Nasce un patto di collaborazione tra il comune di Cologno al Serio e la cittadina ucraina di Hnivan’ (13mila abitanti), a 290 chilometri da Kiev, per realizzare scambi e progetti comuni in ambito scolastico, turistico, culturale, economico, sociale e amministrativo .Sabato 15 ottobre, alle 9, alla presenza degli amministratori ucraini collegati in videoconferenza, il Consiglio comunale approverà l’accordo di collaborazione sottoscritto dai due sindaci, Chiara Drago e Volodymyr Kuleshov.