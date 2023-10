Cologno festeggia il cardinale Pizzaballa: il saluto ai concittadini e poi vola a Gerusalemme

Grande festa a Cologno per il Cardinale Pierbattista Pizzaballa: la comunità ha vissuto momenti intensi di gioia e devozione nella giornata di domenica 8 ottobre. Nella Messa mattutina non poteva mancare un riferimento ai violenti scontri in Israele e nella striscia di Gaza: «Vorrei voltare pagina e scrivere qualcosa di bello per questa terra. Tante realtà creano occasioni di incontro, ma non hanno voce». Cancellati gli impegni, oggi ha fatto rientro a Gerusalemme.

«Sono contento di essere qui nel paese in cui sono cresciuto e nella chiesa in cui ho ricevuto il Battesimo - dice salutando le molte persone presente -, ma il mio cuore è lacerato in queste ore di apprensione per quanto accade nella terra in cui vivo. Ho vissuto in quest’ultima settimana giorni di festa a Roma, a Bergamo e qui. Si preparavano anche le celebrazioni a Gerusalemme per il mio rientro ma ora viviamo una realtà drammatica, difficile e dolorosa».

«Essere cardinale – dice nell’omelia - significa essere voce della comunità e saperla ascoltare, non essendone solo un megafono, ma anche orientandola» L’esplosione di violenza di sabato in Israele e nella Striscia di Gaza non lasciano tranquillo il suo animo, tanto da spingere il cardinale a rientrare il prima possibile a Gerusalemme, annullando tutti gli impegni fissati per i prossimi giorni nel suo paese natale.

Il cardinale Pizzaballa, cittadino onorario di Bergamo La cerimonia sabato 7 ottobre nell’aula magna dell’Università in Sant’Agostino. Yuri Colleoni