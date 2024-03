«Colonna» della banda, coop e archivio Dall’Ovo sono i benemeriti 2024 di Dalmine

Sono Giuseppe Facoetti, la cooperativa sociale «Il Sogno» Onlus e l’associazione «Archivio e Biblioteca Dall’Ovo – Ets» i benemeriti 2024 di Dalmine. La commissione incaricata di esaminare le otto candidature pervenute si è riunita a febbraio e ha deciso di concedere loro il premio che il Comune concede ogni anno a chi – persona, istituzione, o associazione – si è distinto in modo particolare nel suo campo, dando lustro e pregio alla città. La cerimonia di conferimento delle benemerenze civiche si terrà martedì 19 marzo, al teatro civico di via Kennedy.

Giuseppe Facoetti, classe 1936, è una vera e propria istituzione nella città della media pianura, nell’ambito musicale e culturale . Era il 1952 quando, sedicenne, entrò a far parte del Corpo musicale di Sforzatica (che nel 2022 ha spento cento candeline), e ancora oggi è membro dell’organico come sax tenore. Dello stesso Corpo musicale Giuseppe Facoetti è presidente dal 1963, vale a dire da oltre sessant’anni. La sua candidatura è stata accolta favorevolmente «per la sua straordinaria dedizione, durante tutta la sua vita, alla promozione della musica e della cultura in Dalmine», si legge nella delibera di Giunta che annuncia i premiati.

Socializzazione e storia

Il secondo riconoscimento va alla cooperativa sociale «Il Sogno», che si propone di sostenere e accompagnare persone in situazioni di disagio (relazionale, lavorativo, psicologico) attraverso attività lavorative e momenti di socializzazione e di aggregazione. Ultima ma non per importanza l’associazione «Archivio e Biblioteca Dall’Ovo». Organizzazione senza scopo di lucro, l’associazione ha come obiettivo la conservazione della biblioteca e degli archivi della famiglia Poletti de Chaurand di Dalmine, si occupa di divulgazione storica e, nel 2007, è stata riconosciuta come Onlus da Regione Lombardia per l’importanza dei documenti conservati nella villa di Sforzatica di Dalmine.