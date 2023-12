Comprano 3 Rolex con 18mila euro falsi, lo scambio a Oriocenter: due denunciati

L’accordo prevedeva lo scambio nella galleria di Oriocenter: il venditore, un collezionista bergamasco, avrebbe portato i tre Rolex e gli acquirenti denaro in contanti per diciottomila euro. Peccato che le banconote fossero false. Così il venditore si è trovato tra le mani una valigetta piena di carta e gli acquirenti con tre preziosi orologi in tasca.

L’episodio una ventina di giorni fa, mentre nella notte tra domenica 3 e lunedì 4 dicembre la Squadra mobile della Questura ha intercettato i due presunti responsabili, bloccandoli dopo essere stati sorpresi, con altri due complici, a scavalcare la recinzione di una casa a Nogara, nella Bassa Veronese. In manette per tentato furto sono finiti quattro nomadi italiani, i primi due, fratelli – denunciati a piede libero anche per la truffa dei Rolex – residenti nel Bresciano e i complici in provincia di Mantova.

Banconote false

Lunedì mattina il giudice del processo per direttissima in Tribunale a Verona non ne ha convalidato gli arresti per il tentativo di furto: i due fratelli bresciani restano indagati per la truffa ai danni del bergamasco, cui avevano rifilato delle banconote palesemente false. Il malcapitato è stato raggirato perché inizialmente i due gli avevano fatto vedere dei soldi veri, poi astutamente sostituiti al momento dello scambio con i tre Rolex. A quel punto i due fratelli si erano dileguati nella galleria del centro commerciale, che ovviamente è del tutto estraneo all’episodio ma che è stato scelto perché un luogo frequentato: aspetto, questo, che non ha tuttavia tutelato il venditore. Di fronte alla fuga dei due acquirenti con gli orologi, non ha potuto che chiamare il 112.



La polizia – che mantiene il massimo riserbo sulle indagini – ha ricostruito l’accaduto e, da quanto è stato possibile sapere, la Mobile, grazie alle riprese delle telecamere del centro commerciale e incrociando alcuni numeri di targa, è risalita all’identità dei due nomadi – entrambi sui 40 anni – e, su disposizione della Procura, le loro residenze, una roulotte e un appartamento, erano state perquisite. I tre Rolex non sono stati più ritrovati: scoperti invece dei gioielli di provenienza sospetta, secondo la polizia, e sufficienti a continuare gli accertamenti nei confronti dei tre fratelli.

Sorpresi a Nogara

I quali, dopo alcuni sopralluoghi nella zona di Caravaggio, forse per pianificare dei furti in casa, nella notte tra domenica e lunedì sono andati in trasferta con altri due nomadi, residenti nel Mantovano, e tutti e quattro – già noti alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio – sono stati sorpresi dalla Squadra mobile della Questura di Bergamo mentre scavalcavano le recinzioni di alcune abitazioni della zona residenziale di Nogara, in provincia di Verona. Secondo la polizia e la Procura veronese i quattro erano lì per mettere a segno dei furti, ma in direttissima gli arresti non sono stati convalidati perché non era ancora stato rubato nulla dalle case della zona.