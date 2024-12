Continui furti e danneggiamenti nella Bassa, in carcere un 20enne

Tra Ciserano e Osio Sotto

A Osio Sotto, il 9 aprile, in concorso con un’altra persona, era stato inseguito, fermato, identificato e denunciato per ricettazione e resistenza, poiché sfrecciava ad alta velocità tra Boltiere e Osio Sotto, alla guida di un’auto rubata.

I casi a Verdello

Il 24 giugno, a Verdello, anche in questo caso con un’altra persona, si ritiene abbia danneggiato le porte degli spogliatoi della squadra di rugby, portando via elettrodomestici e dispositivi elettronici. Ancora a Verdello, l’8 giugno, era stato sorpreso mentre tentava di introdursi nel box di un’abitazione privata. Ad agosto era stato invece denunciato per il possesso ingiustificato di strumenti da scasso e nel mese di ottobre, sempre a Verdello, si era reso responsabile di un furto in un’abitazione.