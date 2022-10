Contro il caro-luce i Comuni piazzano nuovi led e sensori

L’aumento del prezzo per l’energia elettrica e il gas costringe i Comuni a cercare contromisure efficaci per mitigare gli effetti sulle casse. A Dalmine l’amministrazione comunale ha avviato lo spegnimento notturno dei punti luce alternati: dalle 23 fino al mattino, un lampione resta acceso mentre quello successivo verrà spento. Così si stima un risparmio energetico di circa il 25% garantendo l’illuminazione stradale necessaria. Una misura obbligata visto che il Comune nel periodo tra settembre e dicembre potrebbe arrivare a costi triplicati rispetto al 2021, così per il gas.