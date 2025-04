Controllati oltre 500 giovani: denunce, sequestri di droga e di refurtiva nella Bassa

Le verifiche si sono concentrate nei luoghi ritenuti più sensibili per la sicurezza pubblica. A Treviglio, 93 giovani sono stati controllati nel centro storico, nella stazione ferroviaria e nei principali luoghi di aggregazione giovanile.

Il momento più intenso dell’operazione si è registrato nella serata di sabato 29 marzo, con un controllo capillare che si è protratto fino all’alba di domenica 30 marzo. In quell’occasione, i carabinieri hanno monitorato altri 419 giovani in diversi comuni della Bassa Bergamasca .

I risultati dell’operazione

- Un giovane di nazionalità marocchina è stato denunciato per illecita detenzione di droga.

- Tre giovani di nazionalità rumena, senza fissa dimora e con precedenti specifici, sono stati sorpresi a rubare in un grosso supermercato di Brembate. Utilizzando una borsa schermata, stavano tentando di sottrarre 77 confezioni di lame da barba per un valore complessivo di 3.500 euro. La refurtiva è stata recuperata e restituita, mentre i tre sono stati denunciati in stato di libertà.