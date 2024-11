Coppia litiga a Bariano: la fidanzata si spaventa e chiede aiuto al parroco

Un operaio 40enne è stato arrestato sabato sera 23 novembre a Bariano per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Erano le 21, lui e la compagna erano a spasso per le vie del paese, entrambi alticci, quando tra i due è scoppiata una lite. Lei si è spaventata ed è corsa nella casa parrocchiale, chiedendo al parroco di proteggerla.

«Salvata» dal parroco

L’intervento dei carabinieri

L’altro militare della pattuglia è riuscito a gettarlo a terra e a immobilizzarlo fino all’arrivo di una pattuglia del nucleo radiomobile di Treviglio. «Avevamo bisticciato – ha ammesso l’uomo davanti al giudice nell’udienza di convalida, tenutasi lunedì 25 novembre -, ma non ho mai messo le mani addosso alla mia compagna. Chiedo scusa, non volevo far cadere la carabiniera».

Il giudice Sara de Magistris ha convalidato l’arresto disponendo per il 40enne, che ha un precedente per guida in stato di ebbrezza e al lavoro in una fabbrica di Mozzanica va in bici, l’obbligo di presentazione ai carabinieri il sabato e la domenica. Processo per direttissima il 26 marzo prossimo.