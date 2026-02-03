Fiamma Olimpica, l’abbraccio di Dalmine sotto la pioggia. Poi Capriate e Crespi- Il racconto fotografico
IN DIRETTA. Dopo l’incredibile tappa di lunedì 2 febbraio, la Fiaccola Olimpica è ripartita ancora dal territorio bergamasco. Martedì mattina 3 febbraio da Dalmine, poi Capriate fino a Crespi. Nonostante la pioggia, in tanti per il passaggio dei tedofori. Alle 9 il passaggio nel territorio di Milano.
Dalmine
Dopo la giornata di lunedì 2 febbraio con l’incredibile giro della Fiaccola Olimpica a Bergamo, ma anche a Villa d’Almè, Ponteranica per poi andare in val Seriana e a Seriate, la Fiamma riparte ancora dalla provincia, con un transito mattutino.
Martedì 3 febbraio si parte da Dalmine per poi raggiungere Capriate San Gervasio passando poi anche dall’area di Crespi d’Adda, sito Unesco. Si prosegue verso il Comasco, con arrivo serale a Como.
La pioggia battente della mattina non sta aiutando, ma comunque la carovana olimpica è posizionata e già dalle 7 è stata attivata l’organizzazione con i tedofori pronti per i loro 200 metri. Nonostante il freddo e l’acqua, i bergamaschi hanno risposto all’appello: muniti di ombrello e impermeabili, molti sono sulla strada per applaudire il passaggio della Fiamma.
Sul ciglio di via Verdi gli studenti delle due scuole di Dalmine, l’Istituto tecnico Marconi e il Liceo Enaudi. Allestito il Villaggio olimpico dentro il cortile dell’Itis Marconi: qui il sindaco Francesco Bramani ha salutato i ragazzi. La prima Fiaccola è stata accesa dalla Lanterna Olimpica alle 8: saranno sei i tedofori che si susseguiranno. Si parte con Miriam Cresta.
Tante le persone per strada, nonostante il maltempo, e il passaggio dei tedofori, uno anche di nazionalità cinese, si susseguono tra gli applausi.
La tappa bergamasca di Dalmine si è conclusa alle 8.20, alle 8.50 la tappa è ripresa a Capriate con un passaggio a Crespi d’Adda.
