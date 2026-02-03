Burger button
Cronaca / Pianura
Martedì 03 Febbraio 2026

Fiamma Olimpica, l’abbraccio di Dalmine sotto la pioggia. Poi Capriate e Crespi- Il racconto fotografico

IN DIRETTA. Dopo l’incredibile tappa di lunedì 2 febbraio, la Fiaccola Olimpica è ripartita ancora dal territorio bergamasco. Martedì mattina 3 febbraio da Dalmine, poi Capriate fino a Crespi. Nonostante la pioggia, in tanti per il passaggio dei tedofori. Alle 9 il passaggio nel territorio di Milano.

Redazione Web
Redazione Web

A Capriate
A Capriate
(Foto di Colleoni)

Dalmine

Dopo la giornata di lunedì 2 febbraio con l’incredibile giro della Fiaccola Olimpica a Bergamo, ma anche a Villa d’Almè, Ponteranica per poi andare in val Seriana e a Seriate, la Fiamma riparte ancora dalla provincia, con un transito mattutino.

Martedì 3 febbraio si parte da Dalmine per poi raggiungere Capriate San Gervasio passando poi anche dall’area di Crespi d’Adda, sito Unesco. Si prosegue verso il Comasco, con arrivo serale a Como.

La pioggia battente della mattina non sta aiutando, ma comunque la carovana olimpica è posizionata e già dalle 7 è stata attivata l’organizzazione con i tedofori pronti per i loro 200 metri. Nonostante il freddo e l’acqua, i bergamaschi hanno risposto all’appello: muniti di ombrello e impermeabili, molti sono sulla strada per applaudire il passaggio della Fiamma.

Il sindaco Francesco Bramani vicino alla Lanterna Olimpica
Il sindaco Francesco Bramani vicino alla Lanterna Olimpica
(Foto di Colleoni)
Gli ombrelli di chi è venuto a Dalmine per la FIamma Olimpica
Gli ombrelli di chi è venuto a Dalmine per la FIamma Olimpica
(Foto di Colleoni)

Sul ciglio di via Verdi gli studenti delle due scuole di Dalmine, l’Istituto tecnico Marconi e il Liceo Enaudi. Allestito il Villaggio olimpico dentro il cortile dell’Itis Marconi: qui il sindaco Francesco Bramani ha salutato i ragazzi. La prima Fiaccola è stata accesa dalla Lanterna Olimpica alle 8: saranno sei i tedofori che si susseguiranno. Si parte con Miriam Cresta.

Miriam Cresta prima tedofora
Miriam Cresta prima tedofora
(Foto di Colleoni)
La Lanterna Olimpica sul palco
La Lanterna Olimpica sul palco
(Foto di Colleoni)

Tante le persone per strada, nonostante il maltempo, e il passaggio dei tedofori, uno anche di nazionalità cinese, si susseguono tra gli applausi.

La Fiamma Olimpica a Dalmine
La Fiamma Olimpica a Dalmine
(Foto di Colleoni)
Tutto pronto a Capriate
Tutto pronto a Capriate
(Foto di Colleoni)
Un tedoforo a Dalmine
Un tedoforo a Dalmine
(Foto di Colleoni)
Per la strade di Dalmine
Per la strade di Dalmine
(Foto di Colleoni)
A Dalmine
A Dalmine
(Foto di Colleoni)
A Dalmine
A Dalmine
(Foto di Colleoni)

La tappa bergamasca di Dalmine si è conclusa alle 8.20, alle 8.50 la tappa è ripresa a Capriate con un passaggio a Crespi d’Adda.

TUTTO IL DOSSIER SULLE OLIMPIADI QUI

© RIPRODUZIONE RISERVATA

