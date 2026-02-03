Fiamma Olimpica, l’abbraccio di Dalmine sotto la pioggia. Poi Capriate e Crespi- Il racconto fotografico

La pioggia battente della mattina non sta aiutando, ma comunque la carovana olimpica è posizionata e già dalle 7 è stata attivata l’organizzazione con i tedofori pronti per i loro 200 metri. Nonostante il freddo e l’acqua, i bergamaschi hanno risposto all’appello: muniti di ombrello e impermeabili, molti sono sulla strada per applaudire il passaggio della Fiamma.