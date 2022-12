Da Pognano all’India: un libro gigante da record destinato a un tempio di New Delhi

Nel 2011 era già entrata nel Guinness World of Records dopo aver realizzato la copia più grande del mondo del Corano, esposto in modo permanente nella moschea di Kazan, capitale della Repubblica russa del Tatarstan . Ora la Design&Artbook, azienda specializzata nella produzione di libri fuori formato con sede operativa a Pognano, è pronta a superare se stessa. Giovedì 15 dicembre infatti si tiene la presentazione (solo a invito) di una copia gigante di un altro libro sacro, il Bhagavadgita (in sanscrito «Canto del Divino»), uno dei testi più prestigiosi e diffusi tra i fedeli dell’Induismo . Le dimensioni del volume sono notevoli: misura 150 centimetri per 200 e ha uno spessore di 20. Impressionate il peso: circa 500 chilogrammi ossia mezza tonnellata.