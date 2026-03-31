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Cronaca / Pianura Martedì 31 Marzo 2026

Dalmine, auto contro moto: ferito un 62enne. Poco distante anche un frontale-Foto

GLI SCHIANTI. Due auto in via Pesenti e un’auto contro una moto in via Bernini. Fortunatamente solo feriti lievi.

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Dalmine, auto contro moto: ferito un 62enne. Poco distante anche un frontale-Foto

Dalmine

Un motociclista ferito e due incidenti quasi in contemporanea in due vie a poche centinaia di metri di distanza a Brembo di Dalmine verso le 8 di martedì 31 marzo.

Fortunatamente solo ferite lievi per un 62enne a bordo di una moto che in via Bernini, all’incrocio con via padre Lazzaroni, si è scontrato con una Fiat Punto. Sul posto un ambulanza da Bergamo e una pattuglia della polizia locale per i rilievi. Il motociclista è stato trasportato in ospedale in codice verde.

A poche centinaia di metri di distanza in via Pesenti alla stessa ora, scontro semi frontale fra due auto senza gravi conseguenze. per i rilievi sono intervenuti i carabinieri di Dalmine.

Dalmine, auto contro moto: ferito un 62enne. Poco distante anche un frontale-Foto
Incidente tra due auto a Brembo di Dalmine
(Foto di Roberto Vitali)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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Roberto Vitali
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