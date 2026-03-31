Dalmine, auto contro moto: ferito un 62enne. Poco distante anche un frontale-Foto

Un motociclista ferito e due incidenti quasi in contemporanea in due vie a poche centinaia di metri di distanza a Brembo di Dalmine verso le 8 di martedì 31 marzo.

Fortunatamente solo ferite lievi per un 62enne a bordo di una moto che in via Bernini, all’incrocio con via padre Lazzaroni, si è scontrato con una Fiat Punto. Sul posto un ambulanza da Bergamo e una pattuglia della polizia locale per i rilievi. Il motociclista è stato trasportato in ospedale in codice verde.