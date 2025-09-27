Dalmine, cade oggetto metallico. Ferito al collo un 28enne

Stavano movimentando un manufatto metallico con il muletto, quando improvvisamente, a causa della rottura di una braga, un operatore sarebbe stato colpito dal peso, rimediando un profondo taglio al collo, fortunatamente – stando alle prime informazioni – di non grave entità.

L’infortunio

È successo nel pomeriggio del 26 settembre intorno alle 16, in un’azienda di Dalmine sita in via Provinciale. L’uomo, un 28enne, era imbragato, mentre un collega stava movimentando un carico metallico che, cadendo, lo ha colpito. L’infortunio sul lavoro è apparso in un primo momento molto grave, tanto che i soccorsi – un’automedica e un’ambulanza della Croce Rossa di Urgnano – sono usciti in codice rosso.