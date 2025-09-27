Burger button
Cronaca / Pianura
Sabato 27 Settembre 2025

Dalmine, cade oggetto metallico. Ferito al collo un 28enne

L’INFORTUNIO. In un’azienda di via Provinciale: l’uomo è stato trasportato in codice giallo al Papa Giovanni.

Pietro Giudici
Pietro Giudici
Redattore

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Soccorso un uomo a Dalmine
Soccorso un uomo a Dalmine

Stavano movimentando un manufatto metallico con il muletto, quando improvvisamente, a causa della rottura di una braga, un operatore sarebbe stato colpito dal peso, rimediando un profondo taglio al collo, fortunatamente – stando alle prime informazioni – di non grave entità.

L’infortunio

È successo nel pomeriggio del 26 settembre intorno alle 16, in un’azienda di Dalmine sita in via Provinciale. L’uomo, un 28enne, era imbragato, mentre un collega stava movimentando un carico metallico che, cadendo, lo ha colpito. L’infortunio sul lavoro è apparso in un primo momento molto grave, tanto che i soccorsi – un’automedica e un’ambulanza della Croce Rossa di Urgnano – sono usciti in codice rosso.

Nonostante la ferita profonda, non si sarebbero verificate fratture o lesioni di vasi od organi vitali e l’uomo, trasportato in codice giallo al Papa Giovanni di Bergamo, è rimasto sempre cosciente. Sul posto i tecnici della Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (Psal) di Ats Bergamo, insieme a una pattuglia della Polizia locale di Dalmine.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

