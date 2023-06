Dalmine, motociclista urta un camion in sosta e cade: Sergio Merla muore investito da una betoniera

Tragico incidente stradale nel primo pomeriggio di lunedì 19 giugno a Dalmine. Un motociclista di 64 anni, Sergio Merla, è morto verso le 13,30 in via Provinciale, nei pressi dell’incrocio con via Guzzanica. La dinamica è ancora al vaglio della polizia locale di Dalmine, intervenuta insieme ai carabinieri e al 118.