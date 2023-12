Dalmine, perde il controllo dell’auto e finisce contro il new jersey: grave un giovane, altri tre feriti

Schianto nella notte tra venerdì 8 e sabato 9 dicembre sulla A4 in direzione Venezia, al km 163, tra Capriate e Dalmine. Poco prima delle 5.30 sono state coinvolte almeno quattro persone: tutti giovani uomini di 20, 23, 26 e 31 anni di età, uno dei quali soccorso in codice rosso e ricoverato all’ospedale Papa Giovanni, mentre un altro è stata ricoverato all’ospedale di Seriate ma le sue condizioni non sembrerebbero gravi.