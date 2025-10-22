Burger button
Cronaca / Pianura
Mercoledì 22 Ottobre 2025

Dalmine, rubano i giocattoli e li nascondono sotto i vestiti: denunciate due giovani

IL FURTO. La polizia locale di Dalmine le ha fermate appena uscite da un negozio di giocattoli nella zona commerciale del paese.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

I giocattoli di un negozio di Dalmine, recuperati dalla polizia locale, che le due donne di 22 e 25 anni (denunciate) avevano rubato nascondendole sotto i vestiti
I giocattoli di un negozio di Dalmine, recuperati dalla polizia locale, che le due donne di 22 e 25 anni (denunciate) avevano rubato nascondendole sotto i vestiti

Dalmine

Martedì 21 ottobre la polizia locale di Dalmine ha fermato due giovani donne, di 22 e 25 anni, sorprese a rubare giocattoli in alcuni negozi della zona commerciale «Sun City».

Durante un controllo di routine, gli agenti hanno notato le due, entrambe con abiti vistosamente oversize, uscire dal negozio Tedi con atteggiamento sospetto. Dopo averle fermate per un controllo, la scoperta: sotto i vestiti avevano nascosto bambolotti e altri giocattoli appena sottratti, per un valore complessivo di circa 200 euro.

La refurtiva, proveniente non solo da Tedi ma anche dal vicino negozio Caldara in via Friuli, è stata recuperata e restituita ai rispettivi esercizi commerciali.

Le due donne, di origine rom e residenti tra le province di Lecco e Brescia, sono risultate già note alle forze dell’ordine per precedenti analoghi. Per loro è scattata la denuncia a piede libero per furto aggravato.

Dalmine
Brescia
Lecco
Giustizia, Criminalità
Criminalità
Forze Ordine
Processo
Tempo libero
Vita quotidiana
Polizia Locale