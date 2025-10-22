Dalmine, rubano i giocattoli e li nascondono sotto i vestiti: denunciate due giovani

Martedì 21 ottobre la polizia locale di Dalmine ha fermato due giovani donne, di 22 e 25 anni , sorprese a rubare giocattoli in alcuni negozi della zona commerciale «Sun City».

Durante un controllo di routine, gli agenti hanno notato le due, entrambe con abiti vistosamente oversize, uscire dal negozio Tedi con atteggiamento sospetto. Dopo averle fermate per un controllo, la scoperta: so tto i vestiti avevano nascosto bambolotti e altri giocattoli appena sottratti, per un valore complessivo di circa 200 euro .

La refurtiva, proveniente non solo da Tedi ma anche dal vicino negozio Caldara in via Friuli, è stata recuperata e restituita ai rispettivi esercizi commerciali.

Le due donne, di origine rom e residenti tra le province di Lecco e Brescia, sono risultate già note alle forze dell’ordine per precedenti analoghi. Per loro è scattata la denuncia a piede libero per furto aggravato.