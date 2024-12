Danneggia il parcheggio a Verdellino e scappa: scatta la multa

Ha danneggiato il portale in ferro d’ingresso a un parcheggio di Verdellino e poi si è dileguato. L’autista, bresciano, è stato però rintracciato dalla polizia locale grazie alle telecamere: ora dovrà pagare i danni e una multa di 300 euro. L’episodio nel pomeriggio di venerdì 20 dicembre nel parcheggio vicino alla stazione ferroviaria. Del danneggiamento sono stati avvisati il sindaco Silvano Zanoli e il consigliere delegato alla sicurezza Giuseppe Maiorana, oltre agli agenti della polizia locale.

Il responsabile, individuato dalle telecamere, ora dovrà pagare i danni e una multa di 300 euro

Il Comune ha subito provveduto a far intervenire una ditta per fa rimuovere il manufatto in ferro pericolante. Nel frattempo la polizia locale ha iniziato a visionare le immagini delle telecamere, anche del sistema di lettura targhe, e sentire alcuni testimoni, fino a risalire al camionista che avrebbe causato il danno salvo poi allontanarsi. L’uomo sarà ora invitato a presentarsi negli uffici della polizia locale.