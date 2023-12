Danni e furti al cortile dei presepi: gara di solidarietà a Cologno contro i vandali

I presepi del cortile Boschi sono finiti nel mirino dei vandali: danni, furti e letterine sparite. Gli organizzatori, amareggiati, volevano terminare l’esperienza, ma la comunità si è mobilitata per dare sostegno. Ormai da 11 anni nel cortile Boschi, in via San Martino, nel cuore di Cologno, Luisa Ganzerla insieme al marito Andrea Zappella e con i figli Daniele e Cristina, organizzano il presepe natalizio aprendo le porte del loro cortile di casa.