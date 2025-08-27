Derubata della borsa in un parcheggio a Caravaggio, denunciato un uomo

Circa un mese fa, una donna che aveva appena fatto la spesa nel discount era stata derubata della borsetta contenente documenti, cellulare e portafoglio, con il trucco delle monetine: un uomo di origine sudamericana le si era avvicinato per poi bussarle al finestrino e dirle che le erano cadute delle monetine. Nel momento in cui la donna aveva messo il piede a terra per vedere cosa avesse smarrito, un complice aveva aperto la portiera del passeggero e le aveva rubato la borsetta.

Cos’è il trucco delle monetine? Una persona bussa al finestrino dell’auto e segnala delle monetine a terra. Nel momento in cui la vittima controlla, un complice apre la portiera del passeggero e ruba la borsetta I due si erano poi dati alla fuga con un’autovettura utilitaria blu scuro. Appreso quanto accaduto, gli agenti del Distretto di polizia locale Bassa Bergamasca erano risaliti alla targa dell’auto, che risultava essere stata presa a noleggio e non restituita da cittadini peruviani. L’indagine pareva quindi essere su un binario morto quando pochi giorni fa gli agenti, leggendo un articolo su un giornale locale, apprendevano che i carabinieri di una stazione del Cremasco avevano denunciato tre cittadini sudamericani responsabili di un furto ancora con la «tecnica delle monetine».

Messisi in contatto con i militari e ottenuta la loro collaborazione, la polizia locale è riuscita ad accertare l’identità di almeno uno dei ladri entrati in azione all’Eurospin, che è stato quindi denunciato per il reato di furto aggravato in concorso.

L’appello: «Chiamate le forze dell’ordine»

«Rinnovo l’appello ai cittadini – sostiene il sindaco Claudio Bolandrini – a prestare attenzione ai malintenzionati e a segnalarli prontamente alle forze dell’ordine. Non lasciate la borsa o il portafoglio incustoditi».

