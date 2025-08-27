Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Pianura
Mercoledì 27 Agosto 2025

Derubata della borsa in un parcheggio a Caravaggio, denunciato un uomo

IL CASO. Rubano la borsetta al parcheggio del supermercato ma vengono identificati e denunciati grazie all’articolo di un giornale. Il fatto è accaduto a Caravaggio nel parcheggio del supermercato Eurospin.

Patrik Pozzi
Patrik Pozzi
Corrispondente

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Controlli della polizia locale nella Bassa Bergamasca
Controlli della polizia locale nella Bassa Bergamasca

Caravaggio

Circa un mese fa, una donna che aveva appena fatto la spesa nel discount era stata derubata della borsetta contenente documenti, cellulare e portafoglio, con il trucco delle monetine: un uomo di origine sudamericana le si era avvicinato per poi bussarle al finestrino e dirle che le erano cadute delle monetine. Nel momento in cui la donna aveva messo il piede a terra per vedere cosa avesse smarrito, un complice aveva aperto la portiera del passeggero e le aveva rubato la borsetta.

Cos’è il trucco delle monetine? Una persona bussa al finestrino dell’auto e segnala delle monetine a terra. Nel momento in cui la vittima controlla, un complice apre la portiera del passeggero e ruba la borsetta

I due si erano poi dati alla fuga con un’autovettura utilitaria blu scuro. Appreso quanto accaduto, gli agenti del Distretto di polizia locale Bassa Bergamasca erano risaliti alla targa dell’auto, che risultava essere stata presa a noleggio e non restituita da cittadini peruviani. L’indagine pareva quindi essere su un binario morto quando pochi giorni fa gli agenti, leggendo un articolo su un giornale locale, apprendevano che i carabinieri di una stazione del Cremasco avevano denunciato tre cittadini sudamericani responsabili di un furto ancora con la «tecnica delle monetine».

Messisi in contatto con i militari e ottenuta la loro collaborazione, la polizia locale è riuscita ad accertare l’identità di almeno uno dei ladri entrati in azione all’Eurospin, che è stato quindi denunciato per il reato di furto aggravato in concorso.

L’appello: «Chiamate le forze dell’ordine»

«Rinnovo l’appello ai cittadini – sostiene il sindaco Claudio Bolandrini – a prestare attenzione ai malintenzionati e a segnalarli prontamente alle forze dell’ordine. Non lasciate la borsa o il portafoglio incustoditi».

Contro i rifiuti abbandonati

La polizia locale del Distretto della Bassa Bergamasca continua inoltre la sua azione contro l’abbandono di rifiuti. Questa settimana sono state elevate cinque sanzioni per un toltale di mille euro contro persone che hanno abbandonato due sacchi di rifiuti urbani nel parcheggio del centro commerciale, hanno immesso acque di lavaggio del piazzale di una azienda nel reticolo idrico superficiale della città, hanno abbandonato tre sacchi neri di rifiuti domestici sul piazzale del cimitero di Masano, hanno scaricato in un fosso tre sacchi neri sempre contenenti rifiuti domestici.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Caravaggio
Carobbio degli Angeli
Giustizia, Criminalità
giustizia
Tempo libero
Spostamenti, Trasporti quotidiani
traffico
Forze Ordine
Indagine
Criminalità
Furti, Rapine
claudio bolandrini