Direttore sanitario e medico gentiluomo: addio a Michele Tumiati

Chi era Michele Tumiati

Sportivo, in gioventù aveva anche vinto diversi tornei di tennis e aveva partecipato ai campionati italiani nei 400 metri piani e nella staffetta 4 per 400. Fare del bene al prossimo era per lui una missione, tanto che da giovane andò anche in Africa ad aiutare come medico la popolazione locale. Dal primo matrimonio con Yetta Clarke, giocatrice nella nazionale di softball scomparsa nel 2020, nacque la figlia primogenita Ginevra, mentre dall’attuale e amata moglie Luisa è nata Michela. Tumiati era legatissimo anche alla nipote Diletta Guglielmi, oggi attrice a New York.

«Quando arrivai a Treviglio come direttore generale nel 2003 e lo incontrai per la prima volta rimasi colpito per come fosse una persona molto equilibrata – ricorda Andrea Mentasti, dal 2003 al 2011 al timone di quella che oggi è l’Asst Bergamo Ovest – e dunque gli affidai l’incarico di direttore sanitario, essendo un ottimo punto di incontro tra me, manager che arrivava da Varese, e le professionalità sanitarie dell’ospedale. Sono poi seguiti cinque anni di grande affiatamento e il legame è andato sempre più rafforzandosi». Il collega Augusto Rippa, urologo, ne ricorda un dettaglio curioso: «Dopo anni di frequentazione, un po’ per caso mi disse di essere figlio, da parte di mamma, di una nobile casata di esuli della Dalmazia. Essendo anche io figlio di esuli, questo aspetto rafforzò ancor di più la nostra amicizia non solo professionale».