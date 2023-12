Donna scomparsa a Malaga: oggi previsto un vertice avvocati-polizia

Sale la preoccupazione per le sorti di Roberta Cortesi, la donna di 36 anni nativa di Osio Sotto e della quale non si hanno più notizie da sabato 25 novembre, quando aveva scritto un messaggio alla mamma Eliana Pedruzzi, alle 12,20, poco prima di iniziare il lavoro in un ristorante di Malaga, dove la donna vive da circa due anni, pur rientrando spesso in Italia.

Un vertice a distanza

Lunedì 4 dicembre, l’avvocato Luca Gambirasio, cui si sono rivolte la mamma e la sorella Alessandra, contatterà la polizia spagnola per capire se ci sono aggiornamenti nelle indagini. Un vertice a distanza per fare il punto di una vicenda che sembra celare molti punti scuri. A partire dal ragazzo che Roberta aveva raccontato di aver conosciuto qualche mese fa e che non ha saputo dare riferimenti su di lei, apparendo peraltro molto confuso al telefono.

La ricostruzione

La donna francese titolare del bed&breakfast dove Roberta soggiorna ha riferito che martedì scorso, sentiti dei rumori nella stanza dell’italiana, qualcuno da dentro le aveva risposto che aveva perso il cellulare e che se ne sarebbe andata, forse per tornare in Italia. La padrona di casa non l’ha però vista di persona e non ha potuto confermare che fosse Roberta: la voce era comunque femminile.

Un tentativo di depistaggio? Come forse lo è stata la chiamata ai parenti in Italia, lunedì scorso, da un ristorante di Malaga dove un uomo sosteneva di aver trovato il cellulare di Roberta, salvo poi scoprire, richiamando, che la telefonata arrivava da un ristorante a 12 chilometri da quello dove lavora la trentaseienne e che nessuno sapeva di un cellulare rubato. La mamma di Roberta ha sporto denuncia giovedì scorso ai carabinieri di Osio Sotto, che hanno avvisato Farnesina, consolato e ambasciata.

I timori