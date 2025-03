Due aggressioni in due ospedali in 24 ore, arrestato giovane

Si tratta di un 27enne italiano, con problemi di tossicodipendenza, che dopo la direttissima tornerà di nuovo in aula lunedì.

La prima reazione violenta a Treviglio

I carabinieri, allertati dai medici, hanno bloccato e arrestato il 27enne. Convalidato l’arresto per il giovane, accusato di danneggiamento e resistenza, non sono state disposte misure cautelari perché incensurato.

L’aggressione al «Papa Giovanni XXIII»

A poche ore dalla direttissima il 27enne è tornato nuovamente in pronto soccorso, questa volta al Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove ha dato nuovamente in escandescenza, colpendo con una testata una dottoressa che cercava di calmarlo e tenerlo fermo. Scattato l’allarme, sul posto sono intervenute due volanti della Questura, che lo hanno arrestato per lesioni. Lunedì 3 marzo è fissata la nuova direttissima.