E-Brt, da marzo il cantiere a Dalmine. Cambia la viabilità con nuovi sensi unici

Si prospettano mesi delicati per la viabilità sulla Statale 525, via Provinciale in territorio di Dalmine. Con il primo lotto di lavori dell’e-Brt (il nuovo sistema di trasporto rapido su bus elettrici di Atb) ormai in dirittura di arrivo, a marzo – la data precisa non c’è ancora – comincerà la seconda tranche di interventi: per consentire il cantieri in sicurezza, cambia la viabilità sull’asse della 525 dov’è prevista l’istituzione del senso unico su circa 600 metri della Statale, nel tratto tra la rotonda all’incrocio con viale Locatelli (all’altezza delle piscine comunali) e quella di nuova realizzazione presso l’hotel «Daina». Uno snodo fondamentale della viabilità locale e provinciale, che per tre mesi – questa la previsione del cronoprogramma – sarà percorribile in un solo senso di marcia, con il rischio di disagi importanti al traffico.

Le modifiche alla viabilità

Le modifiche alla viabilità sono state illustrate dalla vice sindaca e assessore alla Viabilità, Sara Simoncelli, nel corso di una riunione a cui hanno partecipato i commercianti che operano sulla dorsale della 525. Il transito su via Provinciale sarà sempre consentito ai veicoli che dalla rotonda di viale Locatelli «saliranno» in direzione della rotonda del «Daina». Al contrario, chi arriva da Bergamo non potrà percorrere questo tratto di strada: arrivato alla rotatoria, per ricongiungersi alla 525 dovrà svoltare a destra in via Guzzanica, percorrere via Baschenis – che sarà a senso unico – per poi sbucare in viale Locatelli. Da qui potrà riallacciarsi alla statale tramite la rotonda delle piscine.

Obbiettivo: tutelare i commercianti

«Abbiamo deciso – spiega Simoncelli – di non predisporre il senso unico alternato sulla 525 perché avrebbe portato maggiori disagi. L'obiettivo è quello di tutelare il più possibile i nostri commercianti. Dalla 525 saranno garantiti gli accessi alle attività, saranno accessi mobili che si aprono e chiudono man mano che procede il cantiere, cercando di creare il minor disagio possibile a tutti». Si prevede inoltre di installare un semaforo intelligente su viale Locatelli, nei pressi dell’incrocio con via Baschenis. «Questo – continua Simoncelli – permetterà a chi proviene dal centro e deve immettersi nella rotonda all’intersezione con la 525 di non dover aspettare troppo tempo in colonna. In ogni caso, siamo disponibili a incontrare nuovamente i commercianti per valutare situazioni future».

Una situazione da tenere monitorata

La situazione sarà da monitorare, trattandosi di una delle arterie più trafficate della provincia. Intanto, commercianti e residenti chiedono particolare attenzione per tutelare il traffico e le attività locali. Secondo Renato Mora, proprietario di una stazione di servizio sulla 525 e capogruppo del Pd in consiglio comunale, «a livello commerciale sarà sicuramente un periodo difficile. Per quanto riguarda la mia attività, ho chiesto e mi è stato assicurato sia dall’amministrazione che dall’impresa che la situazione verrà monitorata in maniera costante e in costante dialogo con i commercianti. Auspichiamo un cantiere veloce e poco invasivo». Una preoccupazione riguarda via Baschenis, la parallela a via Provinciale che, di fatto, verrà attraversata dal traffico che normalmente circola sulla 525. «La preoccupazione per commercianti e residenti della via – sostiene Luigi Oldani che ha lo studio in zona – è di non riuscire più a circolare sulla strada, se il traffico sarà quello della 525 nell’orario di punta». Secondo Oldani sarebbe auspicabile anche realizzare un nuovo attraversamento pedonale illuminato e ben segnalato.

