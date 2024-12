Eros Ramazzotti a Verdello per donare a Cascina Germoglio il suo cavallo Muriel

«Vi presento Muriel». Lo ha detto con la gioia negli occhi Eros Ramazzotti, giunto ieri a Verdello per donare un cavallo alla Fondazione Emilia Bosis. Si tratta di un esemplare di Gypsy Vanner di dieci anni di nome Muriel, che da ieri è ospite della Cascina Germoglio, la comunità riabilitativa per persone con disturbi psichici della Fondazione nata nel 1998. Ad attendere Ramazzotti circa un centinaio di persone, compresi alcuni educatori e ospiti della Fondazione che fu fondata grazie all’idea di Emilia Bosis. Da anni, nella struttura di Verdello, grazie agli spazi polivalenti che offre la Cascina Germoglio e alla cooperazione tra personale, volontari e ospiti, gli strumenti riabilitativi abbracciano anche l’arte e la natura. Le attività promosse al Teatro Stalla della Cascina, in particolare, offrono un’ulteriore possibilità di espressione e comunione tra l’attività artistico-creativa dell’essere umano e la condivisione con gli animali (soprattutto i cavalli) abitanti in Cascina.

Il dono di Ramazzotti

Ecco che allora la donazione di Ramazzotti – che si è anche fermato per autografi, foto e per cantare il suo singolo «L’aurora» insieme agli ospiti – assume un significato particolare. «Era tanto tempo – ha spiegato il cantante – che volevo fare qualcosa di buono, come in passato con la Nazionale Cantanti. Pasquale Beretta (proprietario dell’Equisport di Spirano, ndr) mi ha parlato della Fondazione e il caso ha voluto che avessi questo cavallo che non sto usando, visto che ne abbiamo un altro. Volevo fare questo gesto che viene dal cuore e il cavallo adesso è qui». Ramazzotti ha sottolineato il legame che lo unisce «a tutti gli animali e ai cavalli in particolare. Sicuramente il cavallo è un animale con un’anima particolare e penso che per queste persone che hanno molto bisogno di contatto sia perfetto. Fare questi gesti e aiutare chi ha bisogno credo sia una delle cose più importanti per un essere umano, soprattutto in questo momento non bello».

Ramazzotti in visita a Verdello (Foto Colleoni)