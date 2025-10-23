Esplosione di Bagnatica, i pompieri: «La giuntura di un tubo ha ceduto»

Dalla relazione dei vigili del fuoco (Nucleo investigativo antincendio della Lombardia), la fuoriuscita di gas sarebbe riconducibile a un giunto presente all’interno del muro della cucina, in un tubo che alimenta il piano cottura. Tra le ipotesi, da verificare, se la carta gialla che un tempo si usava per avvolgere i tubi abbia in qualche modo «coperto» il tipico odore di gas. Che ha saturato l’ambiente per poi scatenare l’esplosione al minimo innesco. Di certo, al momento, c’è il fatto che l’incidente nell’abitazione della famiglia Cabras (assistita dall’avvocato Gianfranco Ceci) abbia ridotto in macerie l’immobile, danneggiando anche alcuni appartamenti vicini. E causando diversi feriti.

L’esplosione martedì 27 maggio. Erano circa le 6,30 del mattino quando c’è stato il forte boato che si è sentito in tutto il quartiere. La padrona di casa, in quei momenti, stava iniziando a preparare la colazione in cucina. Lo scoppio ha causato danni anche alle abitazioni vicine e, nell’immediatezza dell’evento, sono stati ben 42 i residenti evacuati dalle loro case. Fin da subito, l’ipotesi fu che lo scoppio fosse stato causato da una fuga di gas. Eppure, nella casa non si era sentito il tipico odore. Né, emerse nell’immediatezza del fatto, c’erano state segnalazioni all’Ufficio tecnico del Comune, all’amministratore del condominio o ai carabinieri. Per chiarire con esattezza quanto accaduto, la Procura di Bergamo aveva quindi aperto un fascicolo (l’ipotesi è incendio colposo, a carico di ignoti).