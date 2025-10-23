Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Pianura
Giovedì 23 Ottobre 2025

Esplosione di Bagnatica, i pompieri: «La giuntura di un tubo ha ceduto»

LA RELAZIONE. Il contatore del gas della casa segnava da qualche giorno dei consumi anomali, aumentati il pomeriggio prima dell’esplosione avvenuta la mattina del 26 maggio a Bagnatica. Eppure, nell’abitazione di via Isolabella non si sentiva alcun odore di gas.

Alessandra Loche
Alessandra Loche

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Bagnatica, ecco come era ridotto l’edificio in seguito all’esplosione
Bagnatica, ecco come era ridotto l’edificio in seguito all’esplosione

Dalla relazione dei vigili del fuoco (Nucleo investigativo antincendio della Lombardia), la fuoriuscita di gas sarebbe riconducibile a un giunto presente all’interno del muro della cucina, in un tubo che alimenta il piano cottura. Tra le ipotesi, da verificare, se la carta gialla che un tempo si usava per avvolgere i tubi abbia in qualche modo «coperto» il tipico odore di gas. Che ha saturato l’ambiente per poi scatenare l’esplosione al minimo innesco. Di certo, al momento, c’è il fatto che l’incidente nell’abitazione della famiglia Cabras (assistita dall’avvocato Gianfranco Ceci) abbia ridotto in macerie l’immobile, danneggiando anche alcuni appartamenti vicini. E causando diversi feriti.

L’esplosione martedì 27 maggio. Erano circa le 6,30 del mattino quando c’è stato il forte boato che si è sentito in tutto il quartiere. La padrona di casa, in quei momenti, stava iniziando a preparare la colazione in cucina. Lo scoppio ha causato danni anche alle abitazioni vicine e, nell’immediatezza dell’evento, sono stati ben 42 i residenti evacuati dalle loro case. Fin da subito, l’ipotesi fu che lo scoppio fosse stato causato da una fuga di gas. Eppure, nella casa non si era sentito il tipico odore. Né, emerse nell’immediatezza del fatto, c’erano state segnalazioni all’Ufficio tecnico del Comune, all’amministratore del condominio o ai carabinieri. Per chiarire con esattezza quanto accaduto, la Procura di Bergamo aveva quindi aperto un fascicolo (l’ipotesi è incendio colposo, a carico di ignoti).

Nei giorni prima, il contatore aveva segnato un aumento anomalo dei consumi, ancora più elevati il pomeriggio precedente il fatto. Il gas avrebbe quindi saturato l’ambiente

La zona è ancora sotto sequestro, intanto sono arrivate le conclusioni della relazione dei vigili del fuoco, del Nucleo investigativo antincendio della Lombardia. Risultanze che indicherebbero una perdita in una tubazione (all’interno del muro) della cucina dell’abitazione da cui è scaturita l’esplosione. Nei giorni prima, il contatore aveva segnato un aumento anomalo dei consumi, ancora più elevati il pomeriggio precedente il fatto. Il gas avrebbe quindi saturato l’ambiente. Senza però che il tipico odore fosse stato avvertivo da chi abitava nella casa di via Isolabella. La padrona di casa, anche quel martedì mattina, si apprestava quindi come di consueto a preparare la colazione per la famiglia. Invece, all’improvviso, lo scoppio, e la donna si è ritrovata sotto le macerie, per poi essere tratta in salvo da alcuni vicini rimasti illesi. Sul posto erano intervenuti i mezzi di soccorso e i vigili del fuoco, ed era stata avviata l’indagine per capire le cause. Ora, resta ancora da chiarire perché, nonostante la presenza di gas, non si sia avvertito l’odore in casa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bagnatica
Disastri, Incidenti
Incidente (generico)
Incendio
Economia, affari e finanza
Energia
Salute
Malattia
vigili del fuoco
Carabinieri
Procura di Bergamo