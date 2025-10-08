Burger button
Cronaca / Pianura
Mercoledì 08 Ottobre 2025

Bagnatica, quattro mesi dopo l’esplosione. «Siamo ancora fermi a quel 27 maggio»

IL CASO. Alcuni residenti della palazzina C, ancora sotto sequestro, raccontano le loro difficoltà quotidiane. Tra i nodi e le tempistiche per tornare alle proprie case.

Pietro Giudici
Pietro Giudici
Redattore
La palazzina C di via Isolabella, a Bagnatica, è stata devastata da un’esplosione la mattina del 27 maggio scorso
La palazzina C di via Isolabella, a Bagnatica, è stata devastata da un’esplosione la mattina del 27 maggio scorso
(Foto di Colleoni)

«Siamo ancora fermi al 27 maggio». Questa frase di Sara Verzeri spiega più di tanti giri di parole le difficoltà che vivono quotidianamente lei e i suoi ex vicini di casa della palazzina C di via Isolabella, costretti ad abbandonare le proprie abitazioni dopo l’esplosione che le ha devastate.

Più di quattro mesi dopo, passando per la via, il cartello è ancora lì in bella vista, sul cancello d’ingresso: «Area sottoposta a sequestro». «Per ora non vediamo una via d’uscita – dice Verzeri, 47 anni –. Io abitavo da sola e sono stata una tra le poche fortunate che ha avuto un comodato d’uso gratuito con una famiglia di Bagnatica che aveva un appartamento vuoto a disposizione. Purtroppo ci sono altri vicini, invece, che si stanno sorbendo il mutuo della casa, un affitto e tutte le spese varie».

Per ora non vediamo una via d’uscita – dice Verzeri, 47 anni –. Io abitavo da sola e sono stata una tra le poche fortunate che ha avuto un comodato d’uso gratuito con una famiglia di Bagnatica

È il caso di Andrea Favazzi, 36 anni. Lui, dopo l’incidente, è stato per due mesi in un alloggio al Castello degli Angeli a Carobbio trovato dal Comune. «Dal 1° di agosto sono a Bagnatica, in un bilocale in affitto». Da quel 27 maggio, questo non è il solo problema con cui Andrea ha dovuto fare i conti: «Dormo poco e tutte le mattine mi sveglio come se dovessi scappare». La situazione, continua il 36enne, «è drammatica, ovviamente siamo grati per la grande solidarietà che si è messa in moto». Il pensiero non può che andare al futuro. «Non abbiamo tempistiche certe, ci sono ancora le indagini in corso. È da agosto che non entro in casa per prendere i miei beni: per ora si va avanti, ma quando comincerà a far freddo sarà un problema».

C’è chi alloggia fuori Bagnatica

Alloggiano fuori Bagnatica, invece, i coniugi Greta Banchetti, 41 anni la prossima settimana, e Marco Danieli, 45 anni. «Una famiglia di Bagnatica ci ha messo a disposizione la loro seconda casa, a Villa di Serio – spiega Greta –. Ci vorranno almeno due anni per poter tornare a Bagnatica». Al momento dell’esplosione, Marco si trovava fuori casa, mentre la moglie era all’interno. «Fortunatamente non abbiamo avuto problemi né all’auto né di salute. Le ripercussioni sulla vita quotidiana sono diverse: abbiamo un’attività a Bergamo – prosegue Greta – e partendo da Villa di Serio ci mettiamo molto di più ad arrivare. Senza parlare di tutte le nostre abitudini, che sono state completamente stravolte».

La situazione, continua il 36enne, è drammatica, ovviamente siamo grati per la grande solidarietà che si è messa in moto.

Per quanto riguarda la famiglia Cabras-Gandi, dalla cui abitazione era partita l’esplosione, a quanto si apprende sia la mamma che il figlio di 16 anni sono stati dimessi dal Niguarda e si stanno riprendendo: insieme al papà e all’altro figlio di 17 anni sono ora ospitati dal parroco di Bagnatica. «Una scelta – spiega l’assessore di Bagnatica Simone Agazzi – presa per garantire la continuazione dell’attività sociale dei due figli minorenni». A seguire la famiglia è l’avvocato Gianfranco Ceci, che afferma: «I procedimenti penali sono ancora in fase di indagini preliminari e non vi è stata per ora alcuna determinazione da parte dei Giudici». La pratica è assegnata al pm Letizia Ruggeri.

Donati 117mila euro

Intanto il 22 settembre si è riunito per la seconda volta il «Tavolo Emergenza Isolabella», alla presenza del sindaco Roberto Scarpellini, degli assessori Agazzi, Arianna Demozzi e Valentina Carminati, del parroco della parrocchia di Cassinone don Gianfranco Scandella e della consulente Rosaria Tedeschi (che rimane a disposizione delle famiglie ogni martedì dalle 18,30 alle 20,30, in municipio). Tutte le famiglie hanno oggi una sistemazione di emergenza. Quattro sono ospitate in abitazioni messe a disposizione da privati e dalla parrocchia di Bagnatica, con contratti a titolo gratuito. Tre famiglie, dopo un periodo di ospitalità temporanea, hanno trovato affitti autonomi, per i quali è stato riconosciuto un contributo di 5.000 euro a nucleo. Una sola risulta ancora ospite presso parenti.

Le donazioni

Su 117mila euro di donazioni, ad oggi sono stati erogati il fondo perduto (14.500 euro, diviso in 1.000 euro per capofamiglia e 500 euro per ciascun componente familiare), le spese mediche (poco più di 3.000 euro), la Tari (722 euro) e le sistemazioni o sostituzioni di auto danneggiate (oltre 35mila euro). Nelle prossime settimane, inoltre, il Tavolo provvederà al pagamento dell’Imu: gli immobili, non essendo agibili da giugno, perdono infatti l’esenzione quale abitazione principale. Quindi l’imposta è dovuta, anche se nella forma ridotta del 50%.

«L’Amministrazione comunale, insieme alle parrocchie di Bagnatica e Cassinone, continuerà a monitorare la situazione», fa sapere il Tavolo. Intanto, con le indagini ancora in corso, gli ex inquilini possono solo sperare che tutto si risolva presto.

