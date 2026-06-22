Estorsioni e minacce a lavoratori nella Bassa Bergamasca: arrestato un uomo originario del Bangladesh

Erano costretti a versare decine di migliaia di euro per arrivare in Italia e lavorare presso aziende manifatturiere della Bassa Pianura Bergamasca. Una volta giunti nel nostro Paese, però, sarebbero stati privati dei documenti e costretti a consegnare altro denaro. Un cittadino originario del Bangladesh, in Italia dal 2011, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Bergamo con l’accusa di estorsione ai danni di numerosi connazionali nella Bassa Bergamasca.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Bergamo e svolte dalla Compagnia di Treviglio, avrebbero fatto emergere un sistema attraverso il quale diverse persone originarie del Bangladesh arrivavano in Italia dopo aver versato all’indagato somme pari a decine di migliaia di euro. Alle vittime sarebbe stata prospettata la possibilità di trovare un’occupazione presso aziende manifatturiere della Bassa Pianura Bergamasca.

Scoperte anche violenze e minacce di morte nei confronti delle vittime, utilizzate per costringerle a continuare i pagamenti Una volta giunti in Italia, però, secondo quanto ricostruito dalle Fiamme Gialle, l’uomo avrebbe sottratto loro i documenti personali e avrebbe preteso il pagamento di denaro contante con cadenza mensile. Le somme richieste sarebbero state pari a una parte consistente dei salari percepiti dai lavoratori.

Gli approfondimenti investigativi condotti dai finanzieri di Treviglio avrebbero inoltre documentato violenze e minacce di morte nei confronti delle vittime, utilizzate per costringerle a continuare i pagamenti.

In casa i passaporti