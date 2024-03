«Farò il burattinaio». Il sogno di Cristian di Ghisalba è diventato realtà

A soli 21 anni è riuscito a tramutare la sua passione in un vero e proprio lavoro. E non un lavoro qualunque: Cristian Bonacina, di Ghisalba, di professione fa il burattinaio. Una vocazione per quest’arte ormai dimenticata e spesso considerata minore che si è manifestata molto tempo fa quando Cristian, ancora bambino, trascorreva intere giornate a osservare papà Ferruccio, classe 1976, mentre era intento a intagliare il legno e a dipingere con maestria e scrupolo i suoi burattini.

Compagnia di famiglia

Padre e figlio hanno dato vita alla «Compagnia i burattini Bonacina» che, attraverso spettacoli e rappresentazioni, ridà vigore a questa antica tradizione artistica. Sono all’incirca 150 i burattini che fanno parte della colorata scuderia che, oltre all’immancabile Gioppino e alle maschere classiche della commedia dell’arte, annovera anche dei personaggi fiabeschi come streghe e principesse. «Quando a scuola la maestra mi chiese cosa avrei voluto fare da grande, ricordo di aver disegnato un teatrino con dei burattini, grande come tutta la pagina del quaderno», spiega il 21enne. «Il mio obiettivo? Attualmente è quello di far conoscere questa attività partendo dalle scuole attraverso dei laboratori didattici nel corso dei quali gli studenti potranno realizzare ciascuno il proprio burattino personalizzato, per poi dare vita a uno spettacolo in grado di coinvolgere tutta la classe. Nonostante gli smartphone e la tv abbiano allontanato le persone da questo tipo di tradizioni, credo che il teatro dei burattini – sottolinea –, in particolare a Bergamo, sia ancora una grande forza e andrebbe rivalutato e preso in considerazione».