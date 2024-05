Festa di fine anno, un solo genitore per bambino: polemica a Fara Gera d’Adda

La posizione dei genitori

Non viene messa in discussione la valenza del limite dei partecipanti ai fini della sicurezza, quanto il fatto che non sia stata presa la decisione di far svolgere altrove l’evento: «Soluzioni alternative non ce ne sono? – si chiede Emanuele Spoldi, presidente del Comitato che già ha protestato contro la mancata formazione di una classe prima, il settembre prossimo, alla primaria della frazione –. Penso a teatri con capienza adeguata, oratori, cortili». Comunque sia, ora per il Comitato genitori di Badalasco si pone il dilemma di come possa essere scelto il genitore da far partecipare: «Dovrebbe spettare al bambino? E nel caso di genitori separati dovranno intervenire giudici o avvocati per prendere la decisione?». Il Comitato poi attacca la dirigenza scolastica: «Dietro a regole di sicurezza – conclude Spoldi – si maschera la non voglia di interazione tra sistema scolastico e resto della comunità».