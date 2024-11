Fiamme dal piano cottura, ustionato e intossicato un 37enne a Fara Gera d’Adda

Le fiamme sono partite dal piano cottura e lui, per bloccare l’incendio, è rimasto ustionato e intossicato dal fumo scaturito. Rogo nel pomeriggio di domenica 17 novembre a Fara Gera d’Adda: intorno alle 15.30 un incendio è scoppiato nella cucina di un appartamento in via Mozzi, al primo piano di un complesso condominiale.