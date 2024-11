Finto carabiniere truffa anziana per 3mila euro: arrestato dopo un inseguimento da film

Il 1° novembre c arabinieri della di Treviglio hanno a rrestato un 40enne in trasferta da Napoli, ritenuto responsabile del reato di truffa ai danni di una 80enne.

La segnalazione di un’auto sospetta

La fuga ad alta velocità

Dalla perquisizione droga e monili

Dalla perquisizione veniva trovato un grammo di cocaina e vari monili preziosi, parte dei quali - per un valore di circa 3.000 mila euro - erano riconducibili ad una truffa perpetrata poco prima in Treviglio, ai danni di una signora di 80 anni, che formalizzava la denuncia querela ottenendo così dai carabinieri i beni sottratti.

La dinamica della truffa

La vittima riferiva di essere stata contattata telefonicamente da un carabiniere, che le avvisava che il figlio aveva causato un incidente grave con un minorenne in pericolo di vita e che per evitare la carcerazione serviva versare 12mila euro in contanti o in gioielli. La donna, presa alla sprovvista e probabilmente spaventata dalla situazione ha creduto alla truffa e gli ha consegnato i monili. Sono in corso gli ulteriori accertamenti per stabilire la titolarità di altri preziosi che sono stati rinvenuti nella disponibilità dell’indagato.