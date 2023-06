Fiumi, in due anni 23 morti: le 12 «regole d’oro» contro altre tragedie

Il cartello è estremamente chiaro e non lascia certo spazio all’interpretazione: «23 morti in due anni nei nostri fiumi! Non essere il prossimo! Divieto di balneazione!». Frasi che – compresi i tre punti esclamativi che ne sottolineano ulteriormente la solennità – sono tradotte in inglese, francese e arabo. Il cartello è stato affisso praticamente ovunque sulle rive dei fiumi bergamaschi, nelle cui acque, dall’avvio della bella stagione, ha già perso la vita un diciottenne di origine egiziana, annegato il 2 giugno nell’Oglio a Calcio, cui si aggiunge il dramma del sedicenne, pure nativo dell’Egitto, annegato invece il 22 giugno nelle acque del lago di Endine, a Spinone.