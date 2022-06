Fiumi killer, tre annegati in cinque giorni. Salvati una ragazzina e un uomo di 42 anni

Tre persone annegate – due bagnanti di 30 e 27 anni, Cristian Pasqua e Ennahal Abdeghani, morti nell’Oglio e nel Brembo, e un pescatore di 76 anni, Pietro Fumagalli, scivolato nell’Adda –, ma anche due salvataggi, domenica pomeriggio, a Fara d’Adda: una bimba di 11 anni trascinata dalla corrente e recuperata dai sommozzatori volontari di Treviglio mentre era già in balia dei mulinelli e un romeno di 42 anni, anche lui soccorso con il gommone dai sub in un punto del fiume da cui non riusciva più a spostarsi .