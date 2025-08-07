Fontanella, una vita al banco dei formaggi. Oggi i cent’anni

Se gli chiedete in quale paese, più di trent’anni fa, metteva il suo banco dei formaggi in un determinato giorno della settimana se lo ricorda ancora perfettamente. Perché quella è stata la sua vita fino a quando non è andato in pensione per dedicarsi poi ai suoi nipoti.

A Giovanni Frigè Bertulini, decano di Fontanella, paese dove è nato e cresciuto, non sembra vero di essere arrivato ai cento anni, che compie proprio oggi, giovedì 7 agosto. «E a dir la verità – racconta Giacomo, uno dei suoi due figli insieme ad Angela – non se ne rende nemmeno molto conto. Quando glielo diciamo ci risponde: “Ma no, davvero?”».

Nella Bassa, fino al Cremasco

In effetti, come dicono i suoi famigliari, la memoria a breve termine del centenario, data l’età fa un po’ difetto. Ma se gli viene chiesto qualche particolare sull’attività da formaggiaio che ha svolto sul territorio per quarant’anni si ricorda tutti i dettagli. Tanti sono i paesi che ha girato con il suo banco (prima a cavallo e poi a motore): da Romano a Covo, da Calcio fino a città del Cremasco come Cremona e Soncino. A questa attività, alla quale gradualmente si è anche affiancata un commercio all’ingrosso di formaggi, è stato inoltrato dagli zii che l’avevano adottato. E che avevano adottato anche quella che poi diventerà sua moglie, Luigina Frigè Cavalnati, morta due anni fa a novant’anni.

L’attività fino al 1988

Anche il fratello lo aiutava nel suo commercio fino a quando non è morto, nel 1988. Ed è allora che il centenario ha deciso che era venuto il momento di cedere la sua attività. «Ma sono ancora tanti i suoi clienti e i figli dei suoi clienti – racconta ancora il figlio – che si ricordano di lui, del suo carattere socievole, di quel suo essere sempre contento, non conoscendo il significato del verbo “lamentarsi”. C’è qualcuno che, ogni tanto, ancora mi ferma e mi chiede: “Il papà el ghe amò?”». La risposta è ovviamente sì. Giovanni Frigè Bertulini è vivo e in buona salute, dopo essere anche riuscito a superare un’operazione a 95 anni per l’inserimento di un pacemaker.

Tra festa e scaramanzia