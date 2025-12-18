Burger button
Cronaca / Pianura
Giovedì 18 Dicembre 2025

Fornovo, nuovo crollo in via Matteotti: strada chiusa e immobile inagibile

IL CROLLO. Cedimento nella notte in un edificio privato: nessun ferito, ordinanza urgente del sindaco e modifiche alla viabilità per consentire le verifiche e la messa in sicurezza.

Il crollo del tetto in via Matteotti a Fornovo
Il crollo del tetto in via Matteotti a Fornovo

Fornovo

A distanza di pochi mesi dal cedimento di una porzione di tetto avvenuto lo scorso maggio, un nuovo crollo ha interessato un immobile privato di via Matteotti. L’episodio si è verificato nella notte tra mercoledì 17 e giovedì 18 dicembre: questa volta a cedere è stata una parte della muratura, finita sulla sede stradale. Fortunatamente non si registrano feriti.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Protezione civile, che hanno provveduto alla prima messa in sicurezza dell’area. Per tutelare l’incolumità pubblica, il sindaco ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente che dispone la chiusura totale di via Matteotti nel tratto compreso tra il Municipio e la BCC, la dichiarazione di inagibilità dell’edificio e il divieto di utilizzo dello stesso, salvo per tecnici e addetti autorizzati.

L’ordinanza prevede inoltre l’immediata messa in sicurezza dell’immobile, con la rimozione delle parti pericolanti e delle macerie, e il ripristino delle condizioni di sicurezza della strada, attualmente parzialmente chiusa su indicazione dei Vigili del Fuoco.

A seguito del crollo è stata modificata temporaneamente la viabilità. Provenendo da Caravaggio, per raggiungere l’altra parte del paese è necessario svoltare in via Carcano e poi imboccare via San Vitale, dove è stato temporaneamente invertito il senso di marcia. Sempre arrivando da Caravaggio ed entrando in via Matteotti, l’unica svolta consentita è verso via Garibaldi: il tratto di strada fronte Frutteto e BCC resterà chiuso fino al completamento delle verifiche tecniche strutturali.

