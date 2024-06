Forti piogge: a Ghisalba strade e campi allagati - Foto e video

Strade allagate, a Ghisalba, a seguito della bomba d’acqua che nella mattinata di martedì 11 giugno si è abbattuta sul territorio. In poco meno di un’ora di pioggia incessante, la zona nord-est del paese è stata letteralmente messa in ginocchio, con strade allagate e impraticabili. Le vie più colpite sono state Cossali, Portico Nuovo e Giotto, che sono state temporaneamente chiuse al traffico per motivi di sicurezza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la protezione civile e la polizia locale.