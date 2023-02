Frodi milionarie nell’edilizia: 7 indagati e 163 milioni «congelati»

Tutti residenti in provincia di Bergamo i sette indagati oggetto di misure cautelari emesse dal gip milanese Stefania Pepe e accusati di aver messo in piedi per quasi una dozzina d’anni un articolato e ingegnoso sistema di frode nel settore dell’edilizia, finalizzato «a dissimulare somministrazioni irregolari di manodopera attraverso contratti di appalto-subappalto sistematicamente fittizi e una sistematica evasione degli oneri fiscali e previdenziali dei lavoratori». In cima alla piramide dell’organizzazione smascherata dai finanzieri del Comando provinciale di Milano, in stretta collaborazione con il Nucleo del Gruppo tutela lavoro dei carabinieri del capoluogo lombardo e capace di fatturare oltre un milione di euro a settimana in compensazione di crediti ci sarebbe stato F. P. Cinquantasette anni, imprenditore edile di Palosco, già arrestato nel gennaio 2017 per il possesso di due pistole 7.65 con matricola abrasa , è considerato dagli inquirenti coordinati dal pm milanese Maria Grazia Colacicco, l’amministratore di fatto di tutta una serie di società di comodo, tutte con sede legale a Milano e molte delle quali già dichiarate fallite, che sarebbero state funzionali alla ragione criminale del gruppo: dalla indebita compensazione di crediti tributari e previdenziali inesistenti alla commissione di reati fiscali, come l’omessa dichiarazione fiscale e l’omesso versamento Iva, passando per la bancarotta fraudolenta, i reati fallimentari, il riciclaggio e l’auto-riciclaggio dei profitti illeciti.