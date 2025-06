Frontale sulla 498 a Soncino. Grave 29enne di Martinengo

Un 29enne di Martinengo è stato trasportato con l’elisoccorso agli Spedali Civili di Brescia dopo essere rimasto coinvolto e ferito, sabato pomeriggio, in un violento scontro tra due auto a Soncino, in provincia di Cremona.

La dinamica dello scontro

Nel frontale ha perso la vita un 52enne bresciano, residente a Borgo San Giacomo. La tragedia s’è consumata poco prima delle 17.30 sulla 498 ex Statale Soncinese, a poche centinaia di metri dal confine con la Bassa Bergamasca, lungo il rettilineo che collega la frazione soncinese di Gallignano con il Comune orobico di Fontanella.

Stando alle prime ricostruzioni, all’origine dell’incidente ci sarebbe stata un’invasione di corsia da parte di una delle due vetture. Sembra che al momento dell’impatto la Fiat 500 condotta dal 52enne stesse procedendo verso Soncino e che la Mercedes Classe A su cui viaggiava il 29enne provenisse dalla direzione opposta.

L’urto tra i due mezzi è stato particolarmente violento, tanto che dopo lo scontro la 500 è uscita di strada, infilandosi in un fosso e andando a sbattere contro la sponda dello stesso. Il conducentedi 52 anni ha perso la vita. Mentre il 29enne bergamasco è stato trasportato in codice giallo (mediamente critico) ai Civili di Brescia: nonostante le ferite riportate nell’impatto, non sarebbe in pericolo di vita. Anche la sua auto, come la 500, è stata danneggiata nel violento urto.

Scattato l’allarme in codice rosso (molto critico), sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori con due ambulanze ed un’automedica, oltre all’elisoccorso. Per il 52enne non c’è stato purtroppo nulla da fare.