Fuga di gas durante lavori: evacuato asilo nido a Romano

Romano di Lombardia , evacuato un asilo nido per una fuga di gas. L’episodio si è verificato nella mattinata di venerdì, 20 marzo, intorno alle 12 in via Confalonieri, dove è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del comando provinciale. La perdita è stata causata dal danneggiamento di una tubazione di metano interrata , situata a circa 40 centimetri sotto il piano stradale, durante lavori di scavo eseguiti con un piccolo escavatore.

I lavori in via Confalonieri a Romano che hanno destato qualche preoccupazione nella mattinata del 20 marzo

A seguito della fuga, sono state immediatamente attivate le procedure di sicurezza che hanno portato all’evacuazione del vicino asilo nido. In totale sono stati fatti uscire in sicurezza 45 bambini e 11 persone tra personale docente e addetti ai servizi, senza che si registrassero situazioni di panico. La ditta incaricata della gestione della rete del gas è intervenuta rapidamente, provvedendo al sezionamento della linea e all’interruzione del flusso di metano nell’area interessata, evitando ulteriori rischi.