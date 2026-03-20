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Cronaca / Pianura Venerdì 20 Marzo 2026

Fuga di gas durante lavori: evacuato asilo nido a Romano

NESSUN PERICOLO. Danneggiata una tubazione durante uno scavo in via Confalonieri: messi in sicurezza 45 bambini e 11 operatori, nessun ferito.

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Fuga di gas durante lavori: evacuato asilo nido a Romano
I Vigili del fuoco a Romano di Lombardia per una fuga di gas

Romano di Lombardia, evacuato un asilo nido per una fuga di gas. L’episodio si è verificato nella mattinata di venerdì, 20 marzo, intorno alle 12 in via Confalonieri, dove è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del comando provinciale. La perdita è stata causata dal danneggiamento di una tubazione di metano interrata, situata a circa 40 centimetri sotto il piano stradale, durante lavori di scavo eseguiti con un piccolo escavatore.

Fuga di gas durante lavori: evacuato asilo nido a Romano
I lavori in via Confalonieri a Romano che hanno destato qualche preoccupazione nella mattinata del 20 marzo

A seguito della fuga, sono state immediatamente attivate le procedure di sicurezza che hanno portato all’evacuazione del vicino asilo nido. In totale sono stati fatti uscire in sicurezza 45 bambini e 11 persone tra personale docente e addetti ai servizi, senza che si registrassero situazioni di panico. La ditta incaricata della gestione della rete del gas è intervenuta rapidamente, provvedendo al sezionamento della linea e all’interruzione del flusso di metano nell’area interessata, evitando ulteriori rischi.

Fortunatamente non si segnalano feriti né vittime. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, erano presenti la Polizia Locale, l’ufficio tecnico comunale, tecnici Enel di Treviglio e la ditta Apreti Gas per le operazioni di messa in sicurezza e ripristino.

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